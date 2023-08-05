​Мбаппе отклонил все предложения «ПСЖ»

«ПСЖ» пытается разрешить ситуацию с Килианом Мбаппе, чей действующий контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, гранд Лиги 1 предложил Мбаппе ряд решений, в том числе новый контракт с пунктом о гарантированной продаже летом 2024 года. Звёздный форвард отказался.

В «ПСЖ» по-прежнему убеждены, что Мбаппе хочет перейти в «Реал» через год в статусе свободного агента. В таком случае чемпионы Франции не смогут заработать на продаже игрока.

Как известно, по причине отказа от продления контракта «ПСЖ» ранее не взял Мбаппе в предсезонное турне.

Как «ПСЖ» посадил Мбаппе в золотую клетку, и что будет дальше