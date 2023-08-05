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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Лион» подписывает экс-игрока «Арсенала»

05 Августа 2023 • 19:12 Комментировать

Полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс находится на грани подписания контракта с «Лионом». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Podcast_TBG.

По данным источника, Мэйтленд-Найлс устно согласовал с «Лионом» контракт на четыре сезона. Переговоры между клубом Лиги 1 и 25-летним англичанином находятся на завершающей стадии.

Отметим, что Эйнсли Мэйтленд-Найлс в настоящий момент находится в статусе свободного агента. По завершению прошлого сезона полузащитник покинул лондонский «Арсенал», воспитанником которого он является.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Эйнсли Мэйтленд-Найлс трансферы футбола - лето 2023
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