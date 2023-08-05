​«Лион» подписывает экс-игрока «Арсенала»

Полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс находится на грани подписания контракта с «Лионом». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Podcast_TBG.

По данным источника, Мэйтленд-Найлс устно согласовал с «Лионом» контракт на четыре сезона. Переговоры между клубом Лиги 1 и 25-летним англичанином находятся на завершающей стадии.

Отметим, что Эйнсли Мэйтленд-Найлс в настоящий момент находится в статусе свободного агента. По завершению прошлого сезона полузащитник покинул лондонский «Арсенал», воспитанником которого он является.