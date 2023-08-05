Мбаппе продолжит тренироваться отдельно от игроков «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит тренироваться отдельно от остальной команды. В понедельник футболисты парижан приступят к тренировкам после предсезонной подготовки. Если верить изданию RMC Sport, ожидается, что Мбаппе продолжит тренироваться отдельно. Компанию французу продолжат составлять игроки, которые не входят в планы руководства.

«ПСЖ» отчаянно хочет избавиться от Мбаппе до конца трансферного окна, но пока попытки не закончились успехом. Есть вариант, при котором Килиан уйдёт в аренду на сезон, после чего станет свободным агентом.

Напомним, Мбаппе через год хочет бесплатно перейти в мадридский «Реал». Некоторые источники ранее сообщали, что француз согласовал предварительный контракт со «сливочными».