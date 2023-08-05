Паредес провёл новые переговоры с «Галатасараем», трансфер всё ещё возможен

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес всё ещё может перейти в «Галатасарай». По информации от журналиста Николо Скиры, аргентинец провёл новые переговоры с представителями турецкого клуба.

Источник сообщает, что Паредес уже успел посоветоваться по поводу перехода в «Галатасарай» со своим соотечественником Мауро Икарди, с которым ранее выступал за «ПСЖ». 29-летний полузащитник пока не принял решение, но трансфер в Турцию всё ещё возможен.

Ранее появилась информация, согласно которой Икарди интересен лондонскому «Челси», где может воссоединиться с главным тренером Маурисио Почеттино, под руководством которого играл в «ПСЖ».