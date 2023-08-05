«ПСЖ» в шаге от трансфера нового форварда

Португальский форвард Гонсалу Рамуш переходит из лиссабонской «Бенфики» во французский «ПСЖ», утверждает журналист Фабрицио Романо.

Инсайдер подчеркнул, что стороны очень близки к подписанию сделки. Клубы сейчас согласовывают последние детали трансфера. Парижский топ-клуб оформить аренду Гонсалу на один сезон с правом последующего выкупа.

Рамуш играет за «Бенфику» с осени 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2025 году.

В прошлом сезоне форвард провел 30 матчей в Примейре, отметившись 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.