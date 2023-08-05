Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» в шаге от трансфера нового форварда

05 Августа 2023 • 09:00 Комментировать

Португальский форвард Гонсалу Рамуш переходит из лиссабонской «Бенфики» во французский «ПСЖ», утверждает журналист Фабрицио Романо.

Инсайдер подчеркнул, что стороны очень близки к подписанию сделки. Клубы сейчас согласовывают последние детали трансфера. Парижский топ-клуб оформить аренду Гонсалу на один сезон с правом последующего выкупа.

Рамуш играет за «Бенфику» с осени 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2025 году.

В прошлом сезоне форвард провел 30 матчей в Примейре, отметившись 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
09:00 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» в шаге от трансфера нового форварда
07:40 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как Винисиус относится к трансферу Мбаппе в «Реал»
07:35 · Франция. Лига 1
Мбаппе мешает «ПСЖ» покупать новых футболистов
02:07 · Италия. Серия А
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» Кефрена Тюрама слухи
01:44 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани решил, где хочет продолжить карьеру слухи
00:40 · Франция. Лига 1
Источник: «Лион» должны были изгнать во вторую лигу, но простили
04 Августа
22:56 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба интересуются Ваи из «Монпелье»
21:17 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» ведёт переговоры с Коло-Муани
19:46 · Германия. Бундеслига
«Тулуза» усилила атаку игроком «Вердера»
18:56 · Германия. Бундеслига
​Коло-Муани изъявил желание сменить клуб – форвард интересен двум грандам
18:36 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Монпелье» - о Ваи: «Предложение «Челси» нас не устроило, ждём другое»
18:19 · Франция. Лига 1
Малиновский не впечатлил тренерский штаб «Марселя» слухи
17:33 · Франция. Лига 1
Хавбек «Марселя» Гендузи стал жертвой ограбления
16:21 · Испания. Ла Лига
​Дембеле уходит из «Барселоны» по четырём причинам 2
15:20 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» помимо Рамуша хочет купить Коло-Муани
Все новости
Рекомендуем