Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе мешает «ПСЖ» покупать новых футболистов

05 Августа 2023 • 07:35 Комментировать

Разногласия между нападающим Килианом Мбаппе и руководством «ПСЖ» негативно влияют на трансферную работу клуба, об этом рапортуют журналисты издания Lequipe.

Согласно сведениям источника, парижский гранд испытывает некоторые трудности с приглашением новых футболистов. Потенциальные новички не хотя переходить в команду, пока не решится ситуация с Мбаппе.

Напомним, что Килиан отказался от нового контракта с «ПСЖ». В связи с этим клуб отстранил нападающего от предсезонного турне по Японии. С большой долей вероятности чемпион Франции продаст форварда в нынешнее трансферное окно.

Трансфер согласован: «ПСЖ» продаёт Мбаппе в суперклуб

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
07:40 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как Винисиус относится к трансферу Мбаппе в «Реал»
07:35 · Франция. Лига 1
Мбаппе мешает «ПСЖ» покупать новых футболистов
02:07 · Италия. Серия А
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» Кефрена Тюрама слухи
01:44 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани решил, где хочет продолжить карьеру слухи
00:40 · Франция. Лига 1
Источник: «Лион» должны были изгнать во вторую лигу, но простили
04 Августа
22:56 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба интересуются Ваи из «Монпелье»
21:17 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» ведёт переговоры с Коло-Муани
19:46 · Германия. Бундеслига
«Тулуза» усилила атаку игроком «Вердера»
18:56 · Германия. Бундеслига
​Коло-Муани изъявил желание сменить клуб – форвард интересен двум грандам
18:36 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Монпелье» - о Ваи: «Предложение «Челси» нас не устроило, ждём другое»
18:19 · Франция. Лига 1
Малиновский не впечатлил тренерский штаб «Марселя» слухи
17:33 · Франция. Лига 1
Хавбек «Марселя» Гендузи стал жертвой ограбления
16:21 · Испания. Ла Лига
​Дембеле уходит из «Барселоны» по четырём причинам 2
15:20 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» помимо Рамуша хочет купить Коло-Муани
14:05 · Англия. Премьер-лига
Закария близок к переходу в «Монако»
Все новости
Рекомендуем