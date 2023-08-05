Мбаппе мешает «ПСЖ» покупать новых футболистов

Разногласия между нападающим Килианом Мбаппе и руководством «ПСЖ» негативно влияют на трансферную работу клуба, об этом рапортуют журналисты издания Lequipe.

Согласно сведениям источника, парижский гранд испытывает некоторые трудности с приглашением новых футболистов. Потенциальные новички не хотя переходить в команду, пока не решится ситуация с Мбаппе.

Напомним, что Килиан отказался от нового контракта с «ПСЖ». В связи с этим клуб отстранил нападающего от предсезонного турне по Японии. С большой долей вероятности чемпион Франции продаст форварда в нынешнее трансферное окно.

Трансфер согласован: «ПСЖ» продаёт Мбаппе в суперклуб