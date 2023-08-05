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Чемпионат Франции. Лига 1

Источник: «Лион» должны были изгнать во вторую лигу, но простили

05 Августа 2023 • 00:40 Комментировать

Неожиданные сведения сообщает авторитетное французское издание L'Equipe, оно сообщает о том, что «Лион» должен был начать новый сезон во французском футболе во второй лиге из-за того, что клуб не смог предоставить достаточные финансовые гарантии соответствующим органам в административной системе французского футбола.

В конце концов, «Лион» простили из-за статуса клуба, а также нежелания очернять имидж французского футбола очередным скандалом. Однако «Лиону» придется урезать зарплаты и всячески экономить деньги, а это означает, что вряд ли стоит ждать от клуба борьбы за высшие места. 

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Евро-Футбол.Ру,
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Источник: «Лион» должны были изгнать во вторую лигу, но простили
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