Источник: «Лион» должны были изгнать во вторую лигу, но простили

Неожиданные сведения сообщает авторитетное французское издание L'Equipe, оно сообщает о том, что «Лион» должен был начать новый сезон во французском футболе во второй лиге из-за того, что клуб не смог предоставить достаточные финансовые гарантии соответствующим органам в административной системе французского футбола.

В конце концов, «Лион» простили из-за статуса клуба, а также нежелания очернять имидж французского футбола очередным скандалом. Однако «Лиону» придется урезать зарплаты и всячески экономить деньги, а это означает, что вряд ли стоит ждать от клуба борьбы за высшие места.