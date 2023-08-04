Как «ПСЖ» посадил Мбаппе в золотую клетку, и что будет дальше

Будущее Килиана Мбаппе остаётся неопределённым. Дело может дойти до того, что звёздный французский нападающий пропустит целый сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает сложившуюся ситуацию и пытается понять, как она повлияет на «ПСЖ».

Так уж вышло, что Мбаппе становится героем громкой трансферной саги второй год подряд. В начале 2022-го многие были уверены, что француз по завершению сезона перейдёт из «ПСЖ» в «Реал» в статусе свободного агента. Но Килиан вдруг принял решение подписать новый контракт в Париже. Свою лепту тогда внёс президент Франции Эммануэль Макрон, убеждавший Мбаппе остаться на родине, но и боссы «ПСЖ» постарались. Они предоставили футболисту грандиозный контакт с высоким окладом и крупными бонусами.

Первые сообщения о том, что Мбаппе пожалел о продлении контракта с «ПСЖ», просочились в СМИ уже прошлым летом. Клуб якобы не выполнил ряд обещаний спортивного характера, которые давал игроку в процессе переговоров. Со временем оказалось, что трудовой договор Мбаппе рассчитан не до конца сезона 2024/2025, а до конца июня 2024 года. Опция продления может быть активирована только с одобрения самого Килиана.

В июне 2023 года Мбаппе уведомил «ПСЖ» о том, что активировать опцию пролонгации контракта он не собирается. Футболист пояснил, что всего лишь подтвердил планы – первое письмо клубу о такой своей позиции он направил ещё в средине июля прошлого года. При этом Мбаппе подчеркнул намерение остаться в «ПСЖ» на сезон 2023/2024, а затем принять решение по будущему. Клуб такой вариант не устроил. На одной из пресс-конференций президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи сказал, что уход Килиана в статусе свободного агента исключён. Босс гранда Лиги 1 публично озвучил для звёздного футболиста ультиматум: либо подписываешь новый контракт, либо тебя выставляют на трансфер.

Мбаппе условие ультиматума проигнорировал, и клуб не взял его в предсезонное турне. Теперь «ПСЖ» пытается продать футболиста, но ситуация сложная – поговаривают, что Килиан не собирается выслушивать какие-то предложения. В Париже считают, что игрок уже договорился о переходе в «Реал» в статусе свободного агента следующим летом. Чемпионы Франции якобы даже готовят жалобу в ФИФА, будучи уверенными в том, что мадридский клуб нарушил правила, проведя переговоры с футболистом без позволения его клуба.

Потеплением в отношениях между Мбаппе и «ПСЖ» пока не пахнет. Судя по данным прессы, клуб не собирается отступать и угрожает футболисту сезоном без футбола, если он не продлит контракт или не примет предложение от другого клуба. При этом Килиан, если верить слухам, даже готов принести этот сезон в жертву, чтобы отомстить «ПСЖ» за отстранение и не позволить на себе заработать. Футболист не понимает, почему он должен заботиться о финансовой ситуации клуба.

Позиция «ПСЖ» во всей этой ситуации понятна – клуб за все годы сотрудничества вложил огромные средства в Мбаппе и не хочет терять одного из самых дорогих футболистов мира бесплатно. С другой стороны возникает вопрос: почему футболист должен уходить, если его контракт рассчитан до конца июня 2024 года? Даже если Килиан публично говорил, что не покинет клуб свободным агентом, то по какой причине это должно превращаться в обязательство? И по какому праву «ПСЖ» отстраняет футболиста от работы, не позволяя ему выполнять условия контракта? Почему тогда парижане не отстраняли Лионеля Месси прошлым летом? А где FIFPro, которая должна отстаивать интересы футболистов? В общем, вопросов много.

Несмотря на понятные мотивы, эта история определённо бьёт по репутации «ПСЖ». Клуб сам посадил Мбаппе в золотую клетку, а теперь буквально шантажирует, несмотря на действующий контракт. Выбраться из этой клетки с учётом своих интересов Килиану будет непросто.

Как тут не вспомнить недавнее интервью Донато ди Кампли – бывшего агента Марко Верратти. Он говорил, что в «ПСЖ» нетерпимы к позиции, которая не устраивает клуб. По словам ди Кампли, в своё время аль-Хелаифи лично сказал ему, что Верратти откажется от его услуг, если он продолжит предпринимать попытки осуществить трансфер игрока в «Барселону».

«В «ПСЖ» игроки как в тюрьме. Там нельзя делать то, чего не хочет клуб. Это тюрьма, и там есть шантаж […] В «ПСЖ» заботятся только о деньгах, это клуб без души. Игрокам не позволяют уйти, потому что эмир и аль-Хелаифи думают, что всё можно купить, что можно завоевать мир одними деньгами», - рассказывал ди Кампли.

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Чем же завершится летняя трансферная сага с Мбаппе? Поговаривают, что форвард не захотел рассматривать вариант с «Аль-Хилялем», но готов отправиться в «Челси» с условием, что речь пойдёт только об одном сезоне. Возможно, «ПСЖ» согласится отпустить Килиана в Лондон в платную аренду за относительно небольшие деньги с условием, что «Челси» возьмёт на себя зарплату игрока. Всё-таки для гранда Лиги 1 лучше заработать хоть что-то, чем ничего. Если же Мбаппе в летнее окно не уйдёт, то, судя по всему, он на какое-то время останется без футбола. В таком случае «Реал» может попытаться подписать звёздного форварда уже зимой по приемлемой цене. Будем следить за развитием событий дальше.

Александр Тихий