Известный украинский полузащитник, игрок «Марселя» Руслан Малиновский уже текущим летом может сменить команду. Всё дело в том, что хавбек не впечатлил новый тренерский штаб клуба, пишет L’Équipe. Отмечается, что футболист может снова стать игроком итальянской Серии А, в которой провёл этап карьеры с 2019 по 2023 годы.

Напомним, что футболист сборной Украины стал игроком «Марселя» на постоянной основе лишь в текущее летнее трансферное окно. До этого за клуб он выступал полгода на правах аренды.

Добавим, что этим летом «Марсель» возглавил известный испанский тренер Марселино Гарсия Тораль.