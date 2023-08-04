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Чемпионат Франции. Лига 1

Малиновский не впечатлил тренерский штаб «Марселя» слухи

04 Августа 2023 • 18:19 Комментировать
Марсель
...
Реймс
12.08 18:00

Известный украинский полузащитник, игрок «Марселя» Руслан Малиновский уже текущим летом может сменить команду. Всё дело в том, что хавбек не впечатлил новый тренерский штаб клуба, пишет L’Équipe. Отмечается, что футболист может снова стать игроком итальянской Серии А, в которой провёл этап карьеры с 2019 по 2023 годы.

Напомним, что футболист сборной Украины стал игроком «Марселя» на постоянной основе лишь в текущее летнее трансферное окно. До этого за клуб он выступал полгода на правах аренды.

Добавим, что этим летом «Марсель» возглавил известный испанский тренер Марселино Гарсия Тораль.
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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Руслан Малиновский
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