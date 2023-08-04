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Чемпионат Франции. Лига 1

Хавбек «Марселя» Гендузи стал жертвой ограбления

04 Августа 2023 • 17:33 Комментировать
Марсель
...
Реймс
12.08 18:00

Дом полузащитника «Марселя» Маттео Гендузи подвергся ограблению. Об этом вещает La Provence.

По сообщениям источника, ограбление произошло 2 августа, именно в этот день Гендузи находился не дома, а был в расположении команды. Футболист принимал участие в контрольном поединке с «Байером» (1:2).

Отмечается, что дома находилась девушка игрока, которая успела вызвать полицию, тем самым спугнула грабителей. Источник добавил, что девушка не пострадала, но злоумышленники забрали часы известной швейцарской компании Rolex, которые оцениваются примерно в 200 тысяч евро.

Новый сезон в чемпионате Франции стартует уже в следующие выходные. 12 августа «Марсель» примет на своем поле «Реймс». Начало матча запланировано на 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Маттео Гендузи
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МАРСЕЛЬ РЕЙМС
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