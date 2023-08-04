«Лилль» отреагировал на новость о трансфере Дэвида в Саудовскую Аравию

Во французском «Лилле» отреагировали на появившуюся информацию о возможном переходе канадского нападающего Джонатана Дэвида в Саудовскую Аравию.

Как сообщает getfootballnewsfrance, представители клуба Лиги 1 опровергли данную новость. Главный тренер команды Паулу Фонсека подчеркнул, что рассчитывает на игрока и хочет сохранить его в команде.

При этом «Лилль» может начать переговоры в том случае, если за трансфер Джонатана предложат более 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Дэвид сыграл 37 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.