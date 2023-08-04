Энрике отреагировал на новость об уходе из «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике, который этим летом занял пост главного тренера «ПСЖ», посредством социальных сетей прокомментировал информацию о возможном уходе из французского топ-клуба.

«Один за всех, и все за одного», - говорится в публикации наставника.

На днях в прессе появилась новость, что Энрике может покинуть парижский гранд из-за ситуации с нападающим Килианом Мбаппе. 24-летний форвард был отстранен от команды из-за нежелания подписывать новый трудовой договор с клубом.

Трудовое соглашение Энрике с парижанами рассчитано до середины 2025 года.