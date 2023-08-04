Паредес заинтересовал английский топ-клуб

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес в скором времени может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Хавбек заинтересовал лондонский «Челси», который как раз ищет нового игрока в центр поля. Об этом сообщает близкий к «синим» источник Низар Кинселла.

Паредес уже работал под руководством тренера «Челси» Маурисио Почеттино в «ПСЖ». Леандро также мог перебраться на «Стэмфорд Бридж» в январе 2019 года, когда играл за петербургский «Зенит». В конечном итоге борьбу за игрока выиграл «ПСЖ».

Ранее Паредеса связывали с переходом в «Галатасарай», но в последнее время сделка сильно застопорилась.