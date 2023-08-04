Обамеянг рассказал о своих скоростных показателях

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, перебравшийся этим летом во французский «Марсель», рассказал, как у него обстоят дела со скоростью в 34-летнем возрасте.

«Хочу всех успокоить, у меня все хорошо. Это самое главное. В прошлом сезоне у меня был рекорд скорости на тренировках лондонского «Челси». Я показал 36 км/ч. Это хороший результат», - приводит слова футболиста RMC Sport.

Обамеянг этим летом заключил трудовое соглашение с «Марселем». В минувшем сезоне Пьер-Эмерик поучаствовал в 21 поединке за «пенсионеров», записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.