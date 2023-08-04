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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамуш перейдёт в «ПСЖ» на правах аренды с обязательством выкупа

04 Августа 2023 • 02:15 Комментировать
Бенфика
...
Порту
09.08 22:45

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш скоро примерит футболку «ПСЖ».

Французский гранд согласовал с лиссабонцами все условия сделки по 22-летнему игроку. Если верить данным A Bola, парижане арендуют Рамуша с обязательством последующего выкупа за 65 млн евро, ещё 15 млн «Бенфика» может заработать в виде бонусных надбавок. Переход состоится в ближайшее время.

Отыграв 106 матчей за «орлов», португальский форвард отметился 41 забитым мячом и 16 голевыми передачами. В прошедшей кампании Гонсалу Рамуш записал себе в актив 27 голов и 12 результативных пасов в 47 встречах во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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