Рамуш перейдёт в «ПСЖ» на правах аренды с обязательством выкупа

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш скоро примерит футболку «ПСЖ».

Французский гранд согласовал с лиссабонцами все условия сделки по 22-летнему игроку. Если верить данным A Bola, парижане арендуют Рамуша с обязательством последующего выкупа за 65 млн евро, ещё 15 млн «Бенфика» может заработать в виде бонусных надбавок. Переход состоится в ближайшее время.

Отыграв 106 матчей за «орлов», португальский форвард отметился 41 забитым мячом и 16 голевыми передачами. В прошедшей кампании Гонсалу Рамуш записал себе в актив 27 голов и 12 результативных пасов в 47 встречах во всех соревнованиях.