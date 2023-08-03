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Чемпионат Франции. Лига 1

​Кампуша могут выгнать из «ПСЖ»

03 Августа 2023 • 22:32 Комментировать

Луиш Кампуш может покинуть пост футбольного советника «ПСЖ» уже в сентябре. Об этом на своих страницах рассказывает издание Le Parisien.

По данным источника, руководители «ПСЖ» недовольны работой Кампуша в плане трансферов. Также отмечается, что ситуация с Килианом Мбаппе негативно сказалась на отношениях португальского функционера с боссами гранда Лиги 1.

Как известно, «ПСЖ» не взял Килиана Мбаппе в турне из-за отказа продлить контракт. Действующее соглашение 24-летнего форварда рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Первый матч нового чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт 12 августа – против «Лорьяна».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Луиш Кампуш
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