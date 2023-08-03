​«ПСЖ» убеждает «Бенфику» отдать Рамуша в аренду из-за финансового фэйр-плей

«ПСЖ» работает над подписанием нападающего Гонсалу Рамуша из «Бенфики». Несколько источников сообщают о том, что с 22-летним футболистом парижане уже договорились, и теперь им нужно прийти к соглашению с лиссабонскими «орлами».

Как сообщает в социальных сетях журналист Педро Сепульведа, «ПСЖ» пытается убедить «Бенфику» отдать Рамуша в аренду с обязательством выкупа. Имея заключается в том, чтобы обойти проблемы с финансовым фэйр-плей. «Бенфика» предпочитает продать футболиста сейчас, но раздумывает над предложением из Парижа.

Портал transfermarkt оценивает Гонсалу Рамуша в 50 миллионов евро.