Дубль Неймара помог «ПСЖ» крупно победить

«ПСЖ» продолжает подготовку к новому сезону. В четверг команда Луиса Энрике в Южной Корее проводила товарищеский матч против «Чонбук Хендай Моторс». Чемпионы Франции отпраздновали крупную победу со счётом 3:0. Автором дубля стал звёздный Неймар, а ещё один гол на свой счёт записал Марко Асенсио. Этот футболист перебрался в «ПСЖ» летом на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Реалом».

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «ПСЖ» проведёт в субботу, 12 августа. Команда Луиса Энрике в стартовом туре чемпионата Франции будет играть против «Лорьяна» на своём поле.