Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Дубль Неймара помог «ПСЖ» крупно победить

03 Августа 2023 • 15:14 Комментировать

«ПСЖ» продолжает подготовку к новому сезону. В четверг команда Луиса Энрике в Южной Корее проводила товарищеский матч против «Чонбук Хендай Моторс». Чемпионы Франции отпраздновали крупную победу со счётом 3:0. Автором дубля стал звёздный Неймар, а ещё один гол на свой счёт записал Марко Асенсио. Этот футболист перебрался в «ПСЖ» летом на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Реалом».

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «ПСЖ» проведёт в субботу, 12 августа. Команда Луиса Энрике в стартовом туре чемпионата Франции будет играть против «Лорьяна» на своём поле.

Протокол игры  
Чонбук Хендай Моторс0:3ПСЖ
  40'Неймар (0:1)
  83'Неймар (0:2)
  88'Асенсио Марко (0:3)
Чжон Мин Ки   46' (Ким Чжон-Хун (   46' ) Хон Чжон-Хо   47' (Амано Дзюн (   47' ) Петрашек Томаш   48' (Чжон Ву Чже (   48' ) Пак Чжун Ву   48' (Ку Джа Рен (   48' ) Ан Хен-Бом   46' (Густаво Луис Бенмуя (   46' ) Рю Чжэ-Мун   47' (Пайк Сын Хо (   47' ) Боатенг Нана   47' (Пак Чжин Соп (   47' ) Хан Ге-Вон   46' (Ли Джун Хо (   84' Ли Дон-Чжун   46' ) Силва Рафа   47' (Чон Тэ Ук (   47' ) Мун Сон-Мин   47' (Мин-Кю Сон (   47' ) Пак Чжэ Ен   46' (О Чжэ Хек (   90' Чои Чул-Сун   46' Ли Су-Бин   85' )
Запасные: Юн Ен-СонГон Си ХенМен Сон Унг
Доннарумма Джанлуиджи   46' (Навас Кейлор (   46' ) Нхага Сериф   69' (Хакими Ашраф (   69' ) Данилу ПерейраКюрзава Левен   77' (Ноа Лемина (   77' ) Бернат Хуан   63' (Маркиньос (   63' ) Гарби Исмаэль   62' (Солер Карлос (   62' ) Верратти Марко   62' (Угарте Мануэль (   62' ) Н'Дур Шер   62' (Фабиан Руис (   62' ) Мбаппе Эйтан   62' (Асенсио Марко (   62' ) НеймарЭкитике Уго   69' (Кан-Ин Ли (   69' )
Запасные: Шкриньяр МиланЭрнандес ЛуисКимпембе ПреснелЗаир-Эмери УорренМуке ЛуиВитинья Витор
Сегодня.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
15:32 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе дал согласие на переход в «Челси», но только на правах годичной аренды 1
15:14 · Франция. Лига 1
Дубль Неймара помог «ПСЖ» крупно победить
10:46 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» планирует купить Рамуша и Дембеле до конца недели
10:03 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» нацелился на топ-нападающего чемпионата Франции
09:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нацелился на двух нападающих - известны имена
09:48 · Англия. Премьер-лига
Рамуш был запасным вариантом для «Манчестер Юнайтед» после Хёйлунна
09:31 · Франция. Лига 1
В Саудовской Аравии интересуются Алексисом Санчесом
08:02 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» покупает нападающего за 80 миллионов евро
02 Августа
23:14 · Франция. Лига 1
​Мбаппе убрали с официального сайта «ПСЖ» 1
23:09 · Франция. Лига 1
Голкипер «ПСЖ» Рико перенёс операцию на головном мозге
22:43 · Россия. Премьер-лига
Сычёв вспомнил, как провалился в «Марселе» из-за конкуренции с Дрогба
22:10 · Англия. Премьер-лига
​«Монако» с Головиным проиграл «Арсеналу» в Кубке Эмирейтс
21:48 · Россия. Премьер-лига
Головин провёл почти полный матч против «Арсенала»
21:47 · Англия. Чемпионшип
​Защитник сборной Хорватии перешёл в «Лион» официально
21:01 · Италия. Серия А
​«Ювентус» навёл справки об экс-защитнике «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем