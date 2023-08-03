Дубль Неймара помог «ПСЖ» крупно победить

«ПСЖ» продолжает подготовку к новому сезону. В четверг команда Луиса Энрике в Южной Корее проводила товарищеский матч против «Чонбук Хендай Моторс». Чемпионы Франции отпраздновали крупную победу со счётом 3:0. Автором дубля стал звёздный Неймар, а ещё один гол на свой счёт записал Марко Асенсио. Этот футболист перебрался в «ПСЖ» летом на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Реалом».
Первый официальный матч сезона 2023/2024 «ПСЖ» проведёт в субботу, 12 августа. Команда Луиса Энрике в стартовом туре чемпионата Франции будет играть против «Лорьяна» на своём поле.
Протокол игры
|40'Неймар (0:1)
|83'Неймар (0:2)
|88'Асенсио Марко (0:3)
Чжон Мин Ки 46' (Ким Чжон-Хун ( 46' ) •Хон Чжон-Хо 47' (Амано Дзюн ( 47' ) •Петрашек Томаш 48' (Чжон Ву Чже ( 48' ) •Пак Чжун Ву 48' (Ку Джа Рен ( 48' ) •Ан Хен-Бом 46' (Густаво Луис Бенмуя ( 46' ) •Рю Чжэ-Мун 47' (Пайк Сын Хо ( 47' ) •Боатенг Нана 47' (Пак Чжин Соп ( 47' ) •Хан Ге-Вон 46' (Ли Джун Хо ( 84' •Ли Дон-Чжун 46' ) •Силва Рафа 47' (Чон Тэ Ук ( 47' ) •Мун Сон-Мин 47' (Мин-Кю Сон ( 47' ) •Пак Чжэ Ен 46' (О Чжэ Хек ( 90' Чои Чул-Сун 46' Ли Су-Бин 85' )
Запасные: Юн Ен-Сон•Гон Си Хен•Мен Сон Унг
Доннарумма Джанлуиджи 46' (Навас Кейлор ( 46' ) •Нхага Сериф 69' (Хакими Ашраф ( 69' ) •Данилу Перейра•Кюрзава Левен 77' (Ноа Лемина ( 77' ) •Бернат Хуан 63' (Маркиньос ( 63' ) •Гарби Исмаэль 62' (Солер Карлос ( 62' ) •Верратти Марко 62' (Угарте Мануэль ( 62' ) •Н'Дур Шер 62' (Фабиан Руис ( 62' ) •Мбаппе Эйтан 62' (Асенсио Марко ( 62' ) •Неймар•Экитике Уго 69' (Кан-Ин Ли ( 69' )
Сегодня.
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