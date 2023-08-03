«Аль-Хиляль» нацелился на топ-нападающего чемпионата Франции

Один из лучшим голеадоров чемпионата Франции Джонатан Дэвид, выступающий за «Лилль», может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

В услугах 23-летнего канадского форварда заинтересован «Аль-Хиляль». Французы готовы опустить своего ведущего футболиста, если за него заплатят 60 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Джонатан провел 37 поединков, отметившись 24 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Трудовое соглашение нападающего с «Лиллем» рассчитано до лета 2025 года.