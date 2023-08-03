«ПСЖ» нацелился на двух нападающих - известны имена

«ПСЖ» всерьез взялся за усиление атакующей линии команды в летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам издания Footmercato, ряды парижского гранда могут пополнить форвард «Лиона» Брэдли Баркола и нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани.

Ранее сообщалось, что чемпион Лиги 1 согласовал два трансфера. Ряды команды должны пополнить вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле и нападающий лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш.

Этим летом из «ПСЖ ушел аргентинец Лионель Месси. Не исключено, что в ближайшее время парижский гранд расстанется с Килианом Мбаппе.