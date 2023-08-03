В Саудовской Аравии интересуются Алексисом Санчесом

Звездный чилийский нападающий Алексис Санчес, который покинул французский «Марсель» по истечении срока трудового соглашения, подыскивает себе новое место работы.

По информации инсайдера Николо Скиры, свободный агент может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В услугах 34-летнего форварда заинтересованы два клуба, названия которых не разглашаются.

В минувшем сезоне Санчес провел 35 поединков в чемпионате Франции. Нападающий записал на свой счет 14 забитых мячей (два – с пенальти) и три результативные передачи. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.