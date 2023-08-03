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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» покупает нападающего за 80 миллионов евро

03 Августа 2023 • 08:02 Комментировать

Форвард лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш близок к трансферу в чемпионат Франции. Португальский нападающий договорился о подписании трудового соглашения с «ПСЖ», об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, стороны провели переговоры и согласовали долгосрочный контракт, который будет рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составит 80 миллионов евро плюс различные бонусы.

В прошлом сезоне 22-летний нападающий провел 30 поединков в чемпионате Португалии, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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