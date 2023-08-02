​Мбаппе убрали с официального сайта «ПСЖ»

Профиль Килиана Мбаппе исчез с официального сайта парижского «ПСЖ» - клуба, в котором он выступает с 2017 года. Впрочем, мало кто верит в то, что и следующий сезон Мбаппе начнет в своем нынешнем клубе - и такие знаки говорят лишь о продолжающейся деградации отношений.

Вопрос в том, куда отправится Мбаппе - это может быть престижный европейский клуб вроде «Реала» или «Барселоны», но также выбор в пользу денег, а удовлетворить запросы игрока, кроме «ПСЖ», могут лишь в Саудовской Аравии.

Напомним, что французский чемпионат начнется в конце следующей недели, и «ПСЖ» хотел бы расстаться с Мбаппе еще до начала турнира.