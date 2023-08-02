Голкипер «ПСЖ» Рико перенёс операцию на головном мозге

Голкипер французского «ПСЖ» Серхио Рико успешно перенес операцию по удалению аневризмы головного мозга, об этом сообщает Telecinco.

Уточняется, что операция длилась порядка часа, теперь футболист вместе с супругой находится в больничной палате в Севилье.

Напомним, что с Рико могла приключиться настоящая трагедия. 28 мая футболист пережил неудачное падение с лошади и последующий удар от животного. После этого испанец несколько недель провёл в коме, по после вышел из этого состояния и начал говорить.

Как позже стало известно, голкипер парижан был буквально на волоске от смерти.