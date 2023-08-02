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Голкипер «ПСЖ» Рико перенёс операцию на головном мозге

02 Августа 2023 • 23:09 Комментировать

Голкипер французского «ПСЖ» Серхио Рико успешно перенес операцию по удалению аневризмы головного мозга, об этом сообщает Telecinco.

Уточняется, что операция длилась порядка часа, теперь футболист вместе с супругой находится в больничной палате в Севилье.

Напомним, что с Рико могла приключиться настоящая трагедия. 28 мая футболист пережил неудачное падение с лошади и последующий удар от животного. После этого испанец несколько недель провёл в коме, по после вышел из этого состояния и начал говорить.

Как позже стало известно, голкипер парижан был буквально на волоске от смерти.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рико
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