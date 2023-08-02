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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» ускоряет переговоры по форварду из Португалии

02 Августа 2023 • 20:32 Комментировать

В летнее трансферное окно «ПСЖ» важно заполучить нового футболиста на острие атаки. Чемпионов Франции слухи связывали с Гарри Кейном, но подписать англичанина очень сложно – фаворитом здесь остаётся «Бавария».

Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, «ПСЖ» ускоряет переговорный процесс с «Бенфикой» по Гонсалу Рамушу. Лиссабонцы просят за 22-летнего футболиста почти 80 миллионов евро. При этом с самим футболистом парижане уже достигли договорённости.

За первую команду «Бенфики» Гонсалу Рамуш провёл 106 матчей. В них нападающий забил 41 гол и отдал 16 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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