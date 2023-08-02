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Чемпионат Франции. Лига 1

Шнайдерлин перебрался в чемпионат Турции официально

02 Августа 2023 • 18:10 Комментировать
Коньяспор
...
Истанбулспор
12.08 19:15

Турецкий «Коньяспор» усилился бывшим опорником «Манчестер Юнайтед» Морганом Шнайдерлином.

Француз перебрался в турецкий середняк на правах свободного агента, ранее этим летом он официально покинул «Ниццу». Контракт знаменитый футболист подписал с новым клубом на два года.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Коньяспор» финишировал в чемпионате Турции на восьмом месте и в новом сезоне в еврокубках не сыграет.

Шнайдерлину 33 года, авторитетный портал Transfermarkt оценивает полузащитника всего в 1,5 млн евро. На протяжении карьеры воспитанник «Страсбурга» также выступал за «Саутгемптон», «Эвертон» и австралийский «Вестерн Сидней».
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Ницца Коньяспор Морган Шнайдерлин трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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