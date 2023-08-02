Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» представил стильную гостевую форму фото

02 Августа 2023 • 14:04 Комментировать

«Монако» презентовал гостевую форму, в которой команда будет выступать в новом сезоне. Форма выполнена в чёрном цвете с золотыми элементами.

 

Отметим, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Он готовится к шестому сезону в этой команде. В пяти предыдущих Головин провёл 176 матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов и 33 результативных паса на партнёров.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Монако» проведёт в воскресенье, 13 августа, - против «Клермона» на выезде.

Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона «Монако» не удалось получить путёвку в еврокубки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Форма футбольных клубов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
14:26 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Мы очень рады за Кузяева, он мечтал попробовать себя в Европе»
14:04 · Франция. Лига 1
«Монако» представил стильную гостевую форму фото
12:09 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» определился со стоимостью Верратти
11:41 · Испания. Ла Лига
Алонсо высказался о трансфере Дембеле в «ПСЖ»
09:34 · Испания. Ла Лига
Хави: «Дембеле сказал нам, что хочет уйти в «ПСЖ», мне это неприятно, но мы ничего не можем сделать» 1
08:41 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готовится к уходу звёздного футболиста 2
08:10 · Франция. Лига 1
Луис Энрике рассказал о прогрессе «ПСЖ»
07:59 · Франция. Лига 1
«Монако» объявил о трансфере защитника официально
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Лион» усилится защитником сборной Хорватии
07:25 · Испания. Ла Лига
«Аль-Ахли» хочет подписать Верратти и Льоренте
01:30 · Франция. Лига 1
Мбаппе отверг новое предложение «ПСЖ» слухи
01 Августа
23:42 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не станет удерживать Верратти, если тот решит уйти
22:49 · Италия. Серия А
«Интер» присматривается к Кейлору Навасу
22:32 · Франция. Лига 1
Шкриньяр: «ПСЖ» всегда был близок мне» 2
22:09 · Франция. Лига 1
«Аль-Араби» ведёт переговоры по трансферу защитника «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем