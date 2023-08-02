«Монако» презентовал гостевую форму, в которой команда будет выступать в новом сезоне. Форма выполнена в чёрном цвете с золотыми элементами.

Отметим, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Он готовится к шестому сезону в этой команде. В пяти предыдущих Головин провёл 176 матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов и 33 результативных паса на партнёров.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Монако» проведёт в воскресенье, 13 августа, - против «Клермона» на выезде.

Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона «Монако» не удалось получить путёвку в еврокубки.