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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» определился со стоимостью Верратти

02 Августа 2023 • 12:09 Комментировать

В «ПСЖ» определились с суммой, которую хотят выручить с продажи итальянского опорного полузащитника Марко Верратти.

Согласно данным RMC Sport, в подписании 30-летнего хавбека заинтересованы саудовские клубы «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Парижане готовы отпустить Марко, если за него предложат 50-60 миллионов евро. Сам Верратти отдает предпочтение трансферу в «Аль-Хиляль».

Итальянец выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Верратти провел 29 поединков, в которых получил десять желтых карточек и один раз был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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