«ПСЖ» намекнул на уход Мбаппе

Звездный форвард Килиан Мбаппе может уйти из «ПСЖ» в нынешнее трансферное окно. Французский гранд сделал жирный намек на расставание с 24-летним футболистом, убрав его с обложки на официальном сайте клуба.

Напомним, что парижане не взяли нападающего в предсезонное турне по Японии. Клуб хочет продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно по завершении следующего сезона. Срок контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

Главным претендентом на Мбаппе считается мадридский «Реал». Сумма потенциальной сделки оценивается в 200 миллионов евро.

«ПСЖ» выплатит Мбаппе огромный бонус