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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике рассказал о прогрессе «ПСЖ»

02 Августа 2023 • 08:10 Комментировать

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике пообщался с представителями СМИ после товарищеского матча против миланского «Интера». Парижане потерпели поражение от «нерадзурри» со счетом 1:2.

«Мы провели неплохой матч. Удивительно, когда ведешь в счете к 80-й минуте, а затем проигрываешь. Но в прошедшей встрече я увидел много положительных моментов. Я доволен и вижу, как команда развивается. Мы тренируемся всего три недели, нам еще многое предстоит сделать», - передает слова испанца журналист Альфредо Педулла.

Добавим, что следующий контрольный поединок «ПСЖ» проведет против клуба «Чонбук Моторс» 3 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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