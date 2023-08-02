Луис Энрике рассказал о прогрессе «ПСЖ»

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике пообщался с представителями СМИ после товарищеского матча против миланского «Интера». Парижане потерпели поражение от «нерадзурри» со счетом 1:2.

«Мы провели неплохой матч. Удивительно, когда ведешь в счете к 80-й минуте, а затем проигрываешь. Но в прошедшей встрече я увидел много положительных моментов. Я доволен и вижу, как команда развивается. Мы тренируемся всего три недели, нам еще многое предстоит сделать», - передает слова испанца журналист Альфредо Педулла.

Добавим, что следующий контрольный поединок «ПСЖ» проведет против клуба «Чонбук Моторс» 3 августа.