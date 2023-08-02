Защитник английского «Саутгемптона» Мохаммед Салису сменил Туманный Альбион на чемпионат Франции. Новым местом работы 24-летнего ганского футболиста стал «Монако».

Как сообщается на официальном сайте монегасков, стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение. Контракт Мохаммеда с французским клубом рассчитан до середины 2028 года.

Стоит напомнить, что Салису начинал свою профессиональную карьеру в испанском чемпионате. В 2020 году защитник переехал в Английскую премьер-лигу.

В прошлом сезоне африканец провел 22 встречи в рамках чемпионата Англии, в которых сделал результативную передачу и получил пять желтых карточек.