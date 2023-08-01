Шкриньяр: «ПСЖ» всегда был близок мне»

Словацкий защитник Милан Шкриньяр перебрался во французский «ПСЖ», расставшись с миланским «Интером», и теперь он уверяет, что всегда хотел именно в парижский клуб - мол, он всегда нравился мне.

- Всегда верил в этот трансфер, потому что с первых контактов была уверенность, что все получится. Я очень хотел в «ПСЖ». Мне очень нравится тут, хотя переговоры на самом деле были длинными. Но есть такие вещи, которые делаются не спеша, - цитирует слова защитника французское издание Le Parisien.

Французский чемпионат стартует одиннадцатого августа, в первом туре «ПСЖ» примет дома «Лорьян».