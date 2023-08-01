Нападающий Килиан Мбаппе, которого «ПСЖ» недавно не взял в турне по причине отказа от продления контракта, раздражён сложившейся ситуацией. Как сообщает L’Equipe, звёздный футболист считает, что он не обязан финансово помогать «ПСЖ», переходя в другой клуб этим летом.

Ранее Мбаппе говорил о том, что он не продлит контракт, но проведёт сезон 2023/2024 в «ПСЖ». В ответ президент клуба Нассер аль-Хелаифи заявил, что Килиан останется только в том случае, если пролонгирует договор. В Париже подозревают, что форвард уже договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.

​«ПСЖ» может пожаловаться на «Реал» в ФИФА – всё из-за Мбаппе

Мбаппе может пропустить целый сезон – «ПСЖ» не отступает