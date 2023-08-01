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​Мбаппе раздражён ситуацией с «ПСЖ» слухи

01 Августа 2023 • 14:59 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе, которого «ПСЖ» недавно не взял в турне по причине отказа от продления контракта, раздражён сложившейся ситуацией. Как сообщает L’Equipe, звёздный футболист считает, что он не обязан финансово помогать «ПСЖ», переходя в другой клуб этим летом.

Ранее Мбаппе говорил о том, что он не продлит контракт, но проведёт сезон 2023/2024 в «ПСЖ». В ответ президент клуба Нассер аль-Хелаифи заявил, что Килиан останется только в том случае, если пролонгирует договор. В Париже подозревают, что форвард уже договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.

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ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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