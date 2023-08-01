Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе больше не может воспользоваться опцией продления контракта до лета 2025 года, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщил источник, крайний срок активации пункта истек 31 августа. Таким образом, трудовое соглашение между сторонами истечет в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отстранили от команды, игрок не поехал на предсезонный сбор «ПСЖ» в Японию. Парижане решили продать 24-летнего футболиста этим летом. Среди претендентов на форварда называются мадридский «Реал», саудовский «Аль-Хиляль» и несколько топ-клубов Английской премьер-лиги.