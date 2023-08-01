Без Месси и Мбаппе: Каким будет состав «ПСЖ» в новом сезоне

«ПСЖ» серьёзно меняется. Лионель Месси уже покинул клуб, решив не продлевать контракт после двух непростых лет в Париже. Судя по всему, в новом сезоне за парижан не будет играть и Килиан Мбаппе. Если он не уйдёт этим летом, то проведёт год без игры в футбол. Поговаривают, что возвращать форварда в команду при таком раскладе клуб не планирует. Так каким же будет основной состав «ПСЖ» в новом сезоне? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к команде.

Очевидно, что основной схемой «ПСЖ» будет 4-3-3. Именно эту схему обычно использует Луис Энрике, который возглавил команду летом. Нынешний подбор футболистов позволяет испанцу задействовать именно эту систему в качестве базовой.

Основным вратарём «ПСЖ» наверняка останется Джанлуиджи Доннарумма. В прошлом сезоне итальянец временами допускал ошибки, но вряд ли Луис Энрике станет что-то менять на посту номер один, всё-таки Доннарумма является футболистом высокого уровня. Кейлор Навас вернулся в клуб после аренды в «Ноттингем Форест», однако вряд ли костариканец задержится в Париже.

Позиция правого защитника забронирована за Ашрафом Хакими. Агент марокканца недавно заявил, что менять клубную прописку футболист не планирует, хотя слухи связывали его с «Реалом» и «Манчестер Сити». Хакими остаётся одним из лучших правых защитников в мире, причём он прекрасно помогает команде и в атаке. Первым выбором Энрике слева в обороне должен быть Нуну Мендеш. Правда, не стоит забывать и о Люка Эрнандесе, который может действовать слева, хотя его основной позицией является центр обороны. Посмотрим, как будет использовать француза рулевой «ПСЖ».

Если говорить о центре обороны, то здесь у «ПСЖ» есть сразу три футболиста высокого класса. Это Люка Эрнандес, о котором мы уже вспомнили, Милан Шкриньяр и Маркиньос. Какой именно будет основная связка центральных защитников, пока сказать сложно. Ходили слухи, что Маркиньос может переехать в Саудовскую Аравию, хотя в последние дни они поутихли. В общем, конкуренция в центре обороны в Париже серьёзная. Правда, как мы уже сказали, Эрнандеса Луис Энрике может использовать и слева.

Несколько недель назад «ПСЖ» подписал полузащитника Мануэля Угарте. За этого футболиста гранд Лиги 1 заплатил лиссабонскому «Спортингу» целых 60 миллионов евро. Конечно, уругваец будет игроком основного состава. Наверняка именно ему Луис Энрике доверит цементировать центр поля, хотя Угарте способен действовать и выше.

Мануэль Угарте мог бы создать шикарную связку в центре поля с Марко Верратти. Правда, есть вероятность, что итальянец покинет «ПСЖ» в ближайшие недели после одиннадцати проведённых сезонов. Поговаривают, что Верратти уже согласовал контракт с «Аль-Хилялем», но саудовский клуб не договорился с парижанами о сумме трансфера.

При уходе Верратти регулярное место в основе точно будет получать Фабиан Руис. Если же итальянец останется, то Руис и так должен быть важной фигурой в составе «ПСЖ» по ходу сезона. Правда, не исключено, что чемпионы Франции подпишут в среднюю линию ещё одного футболиста. Есть информация, что Луис Энрике донёс до руководителей клуба своё желание видеть в команде нового полузащитника в случае отъезда Верратти. «ПСЖ» продолжают связывать с Бернарду Силвой. При этом не стоит забывать о таком футболисте, как Уоррен Заир-Эмери. 17-летний воспитанник академии парижан вполне может раскрыться в новом сезоне.

Слева в атаке основным должен быть Неймар. На фоне ухода Месси и непонятной ситуации с Мбаппе бразилец может на деле доказать свой статус главной звезды команды. Главное, чтобы Неймару не мешали травмы. На правом же фланге атаки в «ПСЖ» будет действовать Марко Асенсио. Гранд Лиги 1 в летнее трансферное окно подписал испанца бесплатно как свободного агента вскоре после истечения срока его контракта с «Реалом». Как и Неймар, Асенсио склонен к травмам. Если проблемы со здоровьем не будут беспокоить игрока, то в новом сезоне он сможет принести много пользы «ПСЖ». Луис Энрике прекрасно знает возможности этого футболиста по сборной Испании.

Главная проблема «ПСЖ» заключается в отсутствии топ-игрока на острие атаки. Здесь парижанам важно приложить усилия на трансферном рынке, чтобы закрыть эту позицию. По ходу лета слухи связывали клуб с Гарри Кейном, Виктором Осимхеном, Рандалем Коло-Муани, Гонсалу Рамушем и Душаном Влаховичем. Вероятно, одного из этих игроков чемпионы Франции постараются заполучить в ближайшие недели.

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Александр Тихий