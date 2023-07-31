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​Мбаппе может пропустить целый сезон – «ПСЖ» не отступает

31 Июля 2023 • 19:56 Комментировать (3)

Позиция «ПСЖ» не меняется: если Килиан Мбаппе не продлит контракт и не уйдёт, то в сезоне 2023/2024 он играть не будет. Об этом на своих страницах рассказывает Foot Mercato. По данным источника, руководители гранда Лиги 1 не планируют отступать в этом вопросе.

Напомним, что «ПСЖ» не взял Мбаппе в японское турне из-за ситуации с его контрактом. Гранд Лиги 1 не хочет терять Килиана через год бесплатно, поэтому предпочитает продать в текущее трансферное окно.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что Мбаппе уже договорился о переходе в «Реал» в статусе свободного агента следующим летом.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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snk6565
31 Июля 2023 в 20:37
А я бы на месте Реала подумал...ведь этот геморр так просто не закончится...вот не заиграет губастик или еще что...ярд коту под хвост...и вообще, таких дятлов нужно учить, какими бы талантливыми они не были...водить всех за нос два сезона - это слишком
Ermak
31 Июля 2023 в 20:14
И правильно сделают руководители ПСЖ, не должны всякие гомодрилы клубам свои условия диктовать
ivan_petrenko95
31 Июля 2023 в 20:06
ну знаете ли принципы принципами, но это откровенная глупость. у них нет того кто забьет хотя бы 20 голов за сезон, команда наполовину пересобирается каждый сезон, тренеры меняются, сыгранности никакой, они даже чемпионат не возьмут, про ЛЧ молчу.
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