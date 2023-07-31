​Мбаппе может пропустить целый сезон – «ПСЖ» не отступает

Позиция «ПСЖ» не меняется: если Килиан Мбаппе не продлит контракт и не уйдёт, то в сезоне 2023/2024 он играть не будет. Об этом на своих страницах рассказывает Foot Mercato. По данным источника, руководители гранда Лиги 1 не планируют отступать в этом вопросе.

Напомним, что «ПСЖ» не взял Мбаппе в японское турне из-за ситуации с его контрактом. Гранд Лиги 1 не хочет терять Килиана через год бесплатно, поэтому предпочитает продать в текущее трансферное окно.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что Мбаппе уже договорился о переходе в «Реал» в статусе свободного агента следующим летом.

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