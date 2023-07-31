«ПСЖ» не дал добро на уход Верратти в «Аль-Хиляль»

«ПСЖ» и лично президент этого клуба Нассер аль-Хелаифи ещё не дали зелёный свет на трансфер полузащитника Марко Верратти в «Аль-Хиляль». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководитель гранда Лиги 1 не намерен принимать предложение в 30 миллионов евро – «ПСЖ» претендует на гораздо большую сумму. При этом 30-летний Верратти уже согласовал с саудовским клубом контракт на три года.

Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. За одиннадцать сезонов итальянец провёл 416 матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и 61 результативный пас на партнёров.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Верратти в 40 миллионов евро.