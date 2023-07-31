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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не дал добро на уход Верратти в «Аль-Хиляль»

31 Июля 2023 • 18:29 Комментировать

«ПСЖ» и лично президент этого клуба Нассер аль-Хелаифи ещё не дали зелёный свет на трансфер полузащитника Марко Верратти в «Аль-Хиляль». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководитель гранда Лиги 1 не намерен принимать предложение в 30 миллионов евро – «ПСЖ» претендует на гораздо большую сумму. При этом 30-летний Верратти уже согласовал с саудовским клубом контракт на три года.

Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. За одиннадцать сезонов итальянец провёл 416 матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и 61 результативный пас на партнёров.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Верратти в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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