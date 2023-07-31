«ПСЖ» выплатит Мбаппе огромный бонус

Руководство «ПСЖ» обязано выплатить солидный бонус звездному форварду Килиану Мбаппе, если игрок не покинет команду до 1 августа.

Как информирует DeadlineDayLive, в случае, если 24-летний нападающий останется в «ПСЖ» с наступлением следующего месяца, чемпион Лиги 1 заплатит ему 60 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

Ранее Мбаппе заявил, что не станет продлевать контракт, рассчитанный до лета следующего года. Среди претендентов на трансфер Килиана называются мадридский «Реал», саудовский «Аль-Хиляль» и несколько клубов АПЛ.

В прошлом сезоне нападающий провел 34 матча в Лиге 1. Он отметился 29 голами и пятью ассистами.