«ПСЖ» намерен избавиться от Мбаппе до 12 августа, когда стартует новый сезон Лиги 1

«ПСЖ» твёрдо намерен избавиться от своего нападающего Килиана Мбаппе уже в ближайшее время. По информации от Diario AS, парижане хотят продать форварда до 12 августа, когда стартует новый розыгрыш чемпионата Франции.

Напомним, ситуация с Мбаппе до сих пор остаётся сложной. Француз не хочет переходить в какую-либо другую команду кроме мадридского «Реала», тогда как «королевский клуб» не намерен раскошеливаться на сумму свыше 200 миллионов евро за игрока, у которого через год истекает контракт.

Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ» ещё на сезон, чтобы через год бесплатно перебраться в мадридский «Реал».