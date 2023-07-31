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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» намерен избавиться от Мбаппе до 12 августа, когда стартует новый сезон Лиги 1

31 Июля 2023 • 10:49 Комментировать

«ПСЖ» твёрдо намерен избавиться от своего нападающего Килиана Мбаппе уже в ближайшее время. По информации от Diario AS, парижане хотят продать форварда до 12 августа, когда стартует новый розыгрыш чемпионата Франции.

Напомним, ситуация с Мбаппе до сих пор остаётся сложной. Француз не хочет переходить в какую-либо другую команду кроме мадридского «Реала», тогда как «королевский клуб» не намерен раскошеливаться на сумму свыше 200 миллионов евро за игрока, у которого через год истекает контракт.

Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ» ещё на сезон, чтобы через год бесплатно перебраться в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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