Паредес близок к трансферу в турецкий клуб

Стамбульский «Галатасарай» всерьез настроен подписать полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредеса. Об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, турецкий клуб договорился с французской стороной о переходе хавбека. «Галатасарай» заплатит за Леандро шесть миллионов евро. С самим футболистом клуб подпишет долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Паредес играл на правах аренды за туринский «Ювентус». Он провел 35 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.