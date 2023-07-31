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Паредес близок к трансферу в турецкий клуб

31 Июля 2023 • 07:55 Комментировать

Стамбульский «Галатасарай» всерьез настроен подписать полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредеса. Об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, турецкий клуб договорился с французской стороной о переходе хавбека. «Галатасарай» заплатит за Леандро шесть миллионов евро. С самим футболистом клуб подпишет долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Паредес играл на правах аренды за туринский «Ювентус». Он провел 35 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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