«Аль-Наср» окончательно отказался от Серхио Рамоса

Центральный защитник Серхио Рамос не перейдёт в «Аль-Наср».

Саудовский клуб назывался прессой одним из главных претендентов на испанца, пребывающего в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен». Как сообщает журналист Руди Галетти, «Аль-Наср» окончательно выбыл из гонки за Рамосом, полностью сосредоточившись на переговорах по трансферу Маркиньоса из «ПСЖ».

Если верить слухам, 37-летний испанец с высокой вероятностью продолжит карьеру в МЛС. Интерес к нему проявляет «Лос-Анджелес».

Серхио Рамос выступал за «ПСЖ» с 2021 года. Ранее центрбек представлял мадридский «Реал» и «Севилью».