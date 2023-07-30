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«Аль-Наср» окончательно отказался от Серхио Рамоса

30 Июля 2023 • 21:17 Комментировать
Аль-Хазм
...
Аль-Наср Эр-Рияд
02.09 21:00

Центральный защитник Серхио Рамос не перейдёт в «Аль-Наср».

Саудовский клуб назывался прессой одним из главных претендентов на испанца, пребывающего в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен». Как сообщает журналист Руди Галетти, «Аль-Наср» окончательно выбыл из гонки за Рамосом, полностью сосредоточившись на переговорах по трансферу Маркиньоса из «ПСЖ».

Если верить слухам, 37-летний испанец с высокой вероятностью продолжит карьеру в МЛС. Интерес к нему проявляет «Лос-Анджелес».

Серхио Рамос выступал за «ПСЖ» с 2021 года. Ранее центрбек представлял мадридский «Реал» и «Севилью».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Аль-Наср Маркиньос трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ХАЗМ АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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