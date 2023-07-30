«ПСЖ» посредством своего официального сайта объявил о переходе вратаря Арнау Тенаса. 22-летний испанец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца июня 2026 года.

Арнау Тенас достался «ПСЖ» бесплатно. В последние недели голкипер находился в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Барселоной». При этом за первую команду каталонского клуба Тенас так ни разу и не сыграл.

Добавим, что «ПСЖ» недавно принял Луис Энрике. Испанский тренер в настоящий момент готовит команду к старту нового футбольного сезона.