«Галатасарай», наконец, завершил переход в свои ряды нападающего Мауро Икарди. 30-летний аргентинец подписал с турецким клубом контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/2027. Об этом «львы» рассказывают на своём официальном сайте.

Ранее в прессе появилась информация о том, что за трансфер Икарди «Галатасарай» заплатит «ПСЖ» 10 миллионов евро.

Как известно, в прошлом сезоне Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды. В 26 матчах за клуб аргентинский нападающий записал на свой счёт 23 гола и восемь результативных передач на партнёров.

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