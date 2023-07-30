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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Галатасарай» оформил трансфер Икарди официально

30 Июля 2023 • 15:30 Комментировать

«Галатасарай», наконец, завершил переход в свои ряды нападающего Мауро Икарди. 30-летний аргентинец подписал с турецким клубом контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/2027. Об этом «львы» рассказывают на своём официальном сайте.

Ранее в прессе появилась информация о том, что за трансфер Икарди «Галатасарай» заплатит «ПСЖ» 10 миллионов евро.

Как известно, в прошлом сезоне Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды. В 26 матчах за клуб аргентинский нападающий записал на свой счёт 23 гола и восемь результативных передач на партнёров.

Фанаты «Галатасарая» устроили жаркую встречу Икарди

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2023
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