​«ПСЖ» анонсировал подписание экс-вратаря «Барселоны»

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала в социальных сетях видео. Гранд Лиги 1 явно анонсировал подписание контракта с голкипером Арнау Тенасом.

22-летний Арнау Тенас достанется «ПСЖ» бесплатно. По завершению прошлого сезона у молодого вратаря истёк срок контракта с «Барселоной». При этом за первую команду «сине-гранатовых» Арнау не играл.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арнау Тенаса в 5 миллионов евро.

Напомним, что недавно главным тренером «ПСЖ» стал испанец Луис Энрике. На этой должности он сменил Кристофа Галтье, отработавшего всего сезон.