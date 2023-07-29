Агент оценил текущую форму Головина

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о текущей форме хавбека.

28 июля «Монако» провел товарищеский матч с «Болоньей», одержав победу со счетом 3:2. Стоит отметить, что Головин оформил дубль.

«Идут сборы, Саша готовится к чемпионату, набирает форму. Вчера провел хороший матч, забил два мяча. Его физическая форма? Вы вчера все видели, хорошая», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 27-летний футболист принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и стал автором 8 ассистов.

В первом туре нового розыгрыша чемпионата Франции «Монако» встретится в гостях с «Клермоном» (13 августа).