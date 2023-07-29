«ПСЖ» не хочет продавать Маркиньоса

«ПСЖ» не хочет продавать бразильского защитника Маркиньоса, об этом сообщает Footmercato.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах игрока заинтересован «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

По данным источника, французский клуб отклонит все возможные предложения, ведь в Париже очень ценят своего игрока, да и сам он не планирует менять команду в летнее трансферное окно.

Контракт 29-летнего футболиста с «ПСЖ», за который он выступает на протяжении десяти лет, рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

Ранее Маркиньос выступал за «Рому» и «Коринтианс».