​Кузяев заявлен на чемпионат Франции

Полузащитник Далер Кузяев был внесён в заявочный лист «Гавра» на чемпионат Франции сезона 2023/2024. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

«Гавр добавил Кузяева в заявку на чемпионат Франции», - комментарий пресс-службы «Гавра» приводит ТАСС.

Напомним, что 30-летний Далер Кузяев подписал с «Гавром» контракт на два года. Российский полузащитник перебрался во французский клуб в качестве свободного агента вскоре после истечения срока контракта с «Зенитом».

По итогам прошлого сезона «Гавр» вернулся в Лигу 1. В первом туре команда Кузяева сыграет против «Монпелье» на выезде 13 августа.