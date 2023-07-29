​Головин – о новом тренере: «Думаю, моя роль останется прежней»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий по поводу требований нового тренера команды. Как известно, в начале июля монегасков принял австрийский специалист Ади Хюттер.

«Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди», - сказал Головин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что Головин готовится к шестому сезону в «Монако». В пяти предыдущих россиянин провёл 176 официальных матчей, в которых забил 25 голов и отдал 33 голевых паса на партнёров.

Первую игру в новом чемпионате Франции «Монако» проведёт против «Клермона» 13 августа.