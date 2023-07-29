Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин – о новом тренере: «Думаю, моя роль останется прежней»

29 Июля 2023 • 13:36 Комментировать

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий по поводу требований нового тренера команды. Как известно, в начале июля монегасков принял австрийский специалист Ади Хюттер.

«Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди», - сказал Головин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что Головин готовится к шестому сезону в «Монако». В пяти предыдущих россиянин провёл 176 официальных матчей, в которых забил 25 голов и отдал 33 голевых паса на партнёров.

Первую игру в новом чемпионате Франции «Монако» проведёт против «Клермона» 13 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Ади Хюттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
14:13 · Испания. Ла Лига
Дембеле решил остаться в «Барселоне», но «ПСЖ» не сдаётся
13:36 · Франция. Лига 1
​Головин – о новом тренере: «Думаю, моя роль останется прежней»
13:31 · Франция. Лига 1
​Головин высказался после своего дубля в матче «Монако»
12:22 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Я не против вопросов о Мбаппе, я просто не отвечаю на них»
12:08 · Италия. Серия А
«ПСЖ» и «Наполи» поборются за экс-игрока «Барселоны»
11:51 · Англия. Премьер-лига
​Луис Энрике хочет 5-6 новичков в «ПСЖ» - известны позиции
11:37 · Россия. Премьер-лига
Сычёв высказался о трансфере Кузяева во Францию
11:03 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Не верю, что Дембеле уйдёт»
10:20 · Испания. Ла Лига
Если «ПСЖ» выплатит «Барселоне» 50 миллионов отступных за Дембеле, Усман получит половину суммы 1
08:56 · Англия. Премьер-лига
Кейн выбрал между «Баварией» и «ПСЖ»
08:03 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» высказался о трансфере Мбаппе в «Реал»
07:50 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» Вальверде высказался о Мбаппе
02:20 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» в ближайшее время выставит на продажу двух защитников слухи
01:20 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике не будет приглашать Педри в «ПСЖ» из уважения к «Барселоне» 1
00:02 · Испания. Ла Лига
Педри не собирается переходить в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем