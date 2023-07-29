​Головин высказался после своего дубля в матче «Монако»

В пятницу в рамках подготовки к новому сезону «Монако» проводил товарищеский матч против «Болоньи». Команда Лиги 1 отпраздновала победу со счётом 3:2. Российский полузащитник Александр Головин стал автором двух забитых голов.

В комментарии для ТАСС Головин сказал, что «Монако» постепенно набирает форму. Футболист выразил радость от того факта, что команде удалось совершить камбэк после неудачного начала матча.

«Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно», - сказал Головин.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Монако» проведёт 13 августа – против «Клермона».