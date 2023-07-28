​Маркиньос начинает переговоры с саудовским клубом

Защитник «ПСЖ» Маркиньос дал согласие на старт переговорного процесса с «Аль-Насром». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Руди Галетти.

По данным источника, несколько дней назад «Аль-Наср» вышел на окружение Маркиньоса. 29-летнему футболисту, как и «ПСЖ», было сделано предложение.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «ПСЖ» готов расстаться с Маркиньосом из-за его публичной поддержки в адрес Килиана Мбаппе. Клуб, как известно, не взял форварда в турне по причине отказа продлить контракт.

Маркиньос провёл в «ПСЖ» десять сезонов. За это время он отыграл 407 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 10 голевых передач.

В «ПСЖ» проблемы из-за ситуации с Мбаппе